Lazio-Inter finale Coppa Italia | mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della finale

Da cdn.ilfaroonline.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, prevista per mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico, i mezzi pubblici saranno gratuiti per chi possiede il biglietto dell’incontro. L’evento si inserisce nel progetto “Road to Zero” e si svolge in un contesto di attenzione alla sostenibilità, con l’obiettivo di favorire l’uso dei trasporti pubblici in vista della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 11 maggio 2026 – Con il progetto “ Road to Zero “, la  Finale di Coppa Italia  Frecciarossa, in programma mercoledì 13 maggio allo  Stadio Olimpico, è caratterizzata all’insegna della sostenibilità. Il piano mobilità prevede  mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita, corse potenziate e metropolitane aperte fino alle 1:30 di notte. “ Road to zero “, giunto alla terza edizione, è promosso da Lega Serie A in collaborazione con Sport e Salute, Roma Capitale e l’agenzia comunale Roma servizi per la mobilità e altri partner. Nel dettaglio: MOBILITY PASS: i possessori di un biglietto per la finale della Coppa Italia Frecciarossa hanno accesso a un titolo di viaggio gratuito valido per l’intera giornata del 13 maggio, che consente l’utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto pubblico della Capitale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Finale Coppa Italia Lazio - Inter, ecco come raggiungere l'Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di RomaMezzi pubblici potenziati, metropolitana con orario esteso e spostamenti gratuiti per chi ha un biglietto della partita.

Chi sale e chi scende: dopo la finale di Coppa Italia, il centrocampista dell’Inter ha un nome ben precisoMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Como, nasce RHUDE 4 FANS: il club...

Argomenti più discussi: Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Finale di Coppa Italia, le attività di vigilia; Finale Coppa Italia Lazio - Inter, ecco come raggiungere l'Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di Roma.

lazio inter lazio inter finale coppaGuida se la sente: fischia lui la finale di Coppa Italia Lazio-InterIl fischietto di Pompei, celebre per aver chiesto e ottenuto di non arbitrare mai il Napoli, dirigerà l'atto conclusivo che assegna il trofeo ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web