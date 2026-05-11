Lazio-Inter finale Coppa Italia | mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della finale

Per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, prevista per mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico, i mezzi pubblici saranno gratuiti per chi possiede il biglietto dell’incontro. L’evento si inserisce nel progetto “Road to Zero” e si svolge in un contesto di attenzione alla sostenibilità, con l’obiettivo di favorire l’uso dei trasporti pubblici in vista della partita.

Roma, 11 maggio 2026 – Con il progetto “ Road to Zero “, la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico, è caratterizzata all’insegna della sostenibilità. Il piano mobilità prevede mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita, corse potenziate e metropolitane aperte fino alle 1:30 di notte. “ Road to zero “, giunto alla terza edizione, è promosso da Lega Serie A in collaborazione con Sport e Salute, Roma Capitale e l’agenzia comunale Roma servizi per la mobilità e altri partner. Nel dettaglio: MOBILITY PASS: i possessori di un biglietto per la finale della Coppa Italia Frecciarossa hanno accesso a un titolo di viaggio gratuito valido per l’intera giornata del 13 maggio, che consente l’utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto pubblico della Capitale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Finale Coppa Italia Lazio - Inter, ecco come raggiungere l'Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di RomaMezzi pubblici potenziati, metropolitana con orario esteso e spostamenti gratuiti per chi ha un biglietto della partita.

Chi sale e chi scende: dopo la finale di Coppa Italia, il centrocampista dell’Inter ha un nome ben precisoMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Como, nasce RHUDE 4 FANS: il club...

Argomenti più discussi: Inter-Lazio, finale di Coppa Italia: Chivu ritrova i titolari per il bis, ma l’ombra del 2025 spaventa i nerazzurri; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Finale di Coppa Italia, le attività di vigilia; Finale Coppa Italia Lazio - Inter, ecco come raggiungere l'Olimpico e viaggiare gratis sui mezzi di Roma.

Coppa Italia, sarà Nek a cantare l'Inno prima della finale tra Inter e Lazio calcioefinanza.it/2026/05/11/chi… x.com

Gli ultras di Inter e Lazio annunciano che boicotteranno entrambe la loro partita di campionato, ma saranno presenti per lo stesso incontro nella finale di Coppa: Questa decisione è stata presa anche insieme agli ultras dell'Inter come un modo per abbassare l reddit

Guida se la sente: fischia lui la finale di Coppa Italia Lazio-InterIl fischietto di Pompei, celebre per aver chiesto e ottenuto di non arbitrare mai il Napoli, dirigerà l'atto conclusivo che assegna il trofeo ... tuttosport.com