Il principe George ha compiuto 13 anni con una festa semplice e una torta fatta in casa da Kate Middleton. Secondo fonti vicine alla famiglia reale britannica, il festeggiamento non ha incluso regali come un iPhone, ma si è concentrato su un evento riservato. La celebrazione si è svolta in modo sobrio, senza dettagli su altre eventuali attività o ospiti presenti.

Fonti vicine alla famiglia reale britannica hanno raccontato a Vanity Fair che il giovane principe avrebbe celebrato l’occasione con una «festa sobria» e una torta fatta in casa da Kate Middleton. E i regali? «Una cosa che George non riceverà è un iPhone», ha spiegato prima della festa Sarah Hewson, giornalista ben informata sui reali. «I suoi genitori sono molto severi riguardo ai telefoni e non gli permetteranno di usare i social media. Vogliono proteggerlo da tutto questo il più a lungo possibile». Sempre nella giornata di ieri, Kensigton Palace ha poi diffuso un breve video e uno scatto del principe per celebrare la ricorrenza. Il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Segui gli aggiornamenti su Kate Middleton.

© Vanityfair.it - Una torta preparata da Kate Middleton e niente iPhone in regalo, ecco come il principe George ha festeggiato il suo tredicesimo compleanno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Kate Middleton, George compie 13 anni e il suo regalo vale 65mila sterline

Kate Middleton, suo figlio George ha un sosia in famiglia. E non è suo padre WilliamIl figlio di Kate Middleton, George, ha un sosia in famiglia che non è il padre William.