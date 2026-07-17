Il figlio di Kate Middleton, George, ha un sosia in famiglia che non è il padre William. Tra i membri della famiglia, Charlotte viene spesso paragonata a sua madre o alla bisnonna, la Regina Elisabetta.

I figli di Kate Middleton e William crescono ed è normale cercare delle somiglianze tra i membri della famiglia. Spesso Charlotte viene accostata a sua madre o alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Louis, il terzogenito, è forse quello dai tratti più originali, ancora non è stato inquadrato del tutto. Mentre George, il futuro Re britannico, vanta una rete di analogie notevole. Si può dire che abbia preso da quasi tutti i parenti sia materni che paterni. E proprio lui avrebbe un sosia in famiglia. Kate Middleton, George è sempre più grande. George, il primogenito di Kate Middleton e William, compirà il prossimo 22 luglio 13 anni. A settembre inizierà la scuola secondaria all’Eton College, frequentato da suo padre e da suo zio Harry quando avevano la sua età. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, suo figlio George ha un sosia in famiglia. E non è suo padre William

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Kate Middleton makes major change to Prince Georges family life leaving one royal fuming

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