Una telefonata e abbiamo scoperto di essere fratelli di sangue | la storia di Dave Green e Andrea Urmston per anni colleghi di lavoro e migliori amici

Da ilfattoquotidiano.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due colleghi di lavoro, che si erano conosciuti in un aeroporto, hanno scoperto di essere fratelli di sangue durante una telefonata. La notizia è stata raccontata dalla BBC. I due erano amici da anni e avevano condiviso molte esperienze sul posto di lavoro. La scoperta ha cambiato il loro rapporto, che si è evoluto in una relazione familiare. La conversazione telefonica ha svelato un legame di parentela nascosto da tempo.

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C’è una storia sorprendente, raccontata dalla BBC, che arriva dall’aeroporto di Manchester e che sembra uscita da una sceneggiatura. Protagonisti: Dave Green e Andrea Urmston, due colleghi diventati amici per caso, che nel giro di una telefonata hanno scoperto di essere fratelli di sangue. Tutto comincia nel 2005. Dave lavora come responsabile della stazione degli autobus, Andrea si occupa dei distributori automatici. I due si incontrano, fanno amicizia, e nei due anni successivi diventano inseparabili: telefonate, messaggi, chiacchiere continue anche fuori dal lavoro. Poi, durante una delle solite telefonate, Dave lascia cadere un dettaglio che non aveva mai raccontato a nessuno: è stato adottato da bambino, e il suo nome di nascita era Stuart Proudlove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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