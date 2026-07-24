Una telefonata e abbiamo scoperto di essere fratelli di sangue | la storia di Dave Green e Andrea Urmston per anni colleghi di lavoro e migliori amici

Notizia in breve

Due colleghi di lavoro, che si erano conosciuti in un aeroporto, hanno scoperto di essere fratelli di sangue durante una telefonata. La notizia è stata raccontata dalla BBC. I due erano amici da anni e avevano condiviso molte esperienze sul posto di lavoro. La scoperta ha cambiato il loro rapporto, che si è evoluto in una relazione familiare. La conversazione telefonica ha svelato un legame di parentela nascosto da tempo.