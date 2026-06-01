Il 2 giugno 2026 l’Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. In quella data, gli italiani decisero di affermare la propria libertà come nazione unita. Nel corso di questi anni, il Paese ha attraversato momenti di crescita, cambiamenti e controversie, ma ha mantenuto il riferimento alla scelta di libertà condivisa. La ricorrenza invita a ricordare quell’atto fondativo e a riflettere sul valore della democrazia.

I l 2 giugno 2026 l’ Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, un traguardo storico che invita l’intero Paese a riflettere sul significato profondo della propria democrazia. Nato dall’esito del referendum istituzionale del 1946, questo anniversario non rappresenta una semplice ricorrenza da cerimoniale, ma l’occasione per riscoprire le radici di una libertà conquistata collettivamente. Da Roma a ogni piccolo comune, la festa nazionale commemora la nascita di un nuovo assetto dello Stato e, soprattutto, il primo vero suffragio universale. Ricordare quel momento significa onorare il debutto politico delle donne italiane e ribadire il valore di un cammino civile che definisce, ancora oggi, le tutele e i diritti della nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Siamo cresciuti, abbiamo cambiato volto, abbiamo discusso, sognato e, a volte, litigato. Eppure, quel 2 giugno di ottant'anni fa, abbiamo preso una decisione che è diventata la nostra identità più profonda: scegliere di essere liberi, tutti insieme

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