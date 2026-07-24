Una piscina il vento e il sogno della vela | oltre 350 bambini scoprono il mondo dell’America’s Cup

Notizia in breve

Oltre 350 bambini hanno partecipato a un evento dedicato alla vela, dove hanno potuto provare le derive Optimist su una piscina con il vento generato da ventilatori. L'iniziativa ha introdotto i giovani al mondo dell’America’s Cup, che per la prima volta arriverà in Italia, a Napoli, nel 2027. I partecipanti hanno osservato e sperimentato le imbarcazioni, avvicinandosi così a questa competizione internazionale.