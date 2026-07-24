Una piscina il vento e il sogno della vela | oltre 350 bambini scoprono il mondo dell’America’s Cup

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 350 bambini hanno partecipato a un evento dedicato alla vela, dove hanno potuto provare le derive Optimist su una piscina con il vento generato da ventilatori. L'iniziativa ha introdotto i giovani al mondo dell’America’s Cup, che per la prima volta arriverà in Italia, a Napoli, nel 2027. I partecipanti hanno osservato e sperimentato le imbarcazioni, avvicinandosi così a questa competizione internazionale.

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Il vento dai ventilatori. Le piccole derive Optimist scivolano sull’acqua di una piscina mentre 350 bambini osservano, provano e sorridono davanti a qualcosa che fino a quel momento sembrava lontano: l’America’s Cup 2027 che per la prima volta approderà in Italia, precisamente a Napoli. La grande vela mondiale trova una nuova rotta a Caivano, portando il suo messaggio anche dove il mare è solo un’idea da provare a immaginare. Al Centro Sportivo "Pino Daniele", punto di riferimento per il territorio grazie al progetto di riqualificazione promosso dal Governo e gestito da Sport e Salute insieme alle Fiamme Oro, tanti bambini partecipanti agli Sport Illumina Camp hanno vissuto il loro primo contatto con la vela. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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