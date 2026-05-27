Il vento giusto | la storia dell’America’s Cup ed il lusso silenzioso
Il Golfo degli Angeli, chiamato anche il “vento giusto”, è un’area naturale di regata che ha visto protagonisti gli incontri legati all’America’s Cup. Il maestrale della Sardegna soffia in questa zona, contribuendo alle competizioni di vela più prestigiose al mondo. La presenza di questo vento caratterizza le regate, rendendo il golfo un luogo chiave per le sfide veliche di alto livello. La zona è nota anche per il suo ambiente esclusivo e silenzioso.
Life&People.it Lo chiamano il Golfo degli Angeli, un campo di regata naturale che permette al maestrale della Sardegna di contribuire alla storia dell’America’s Cup. Lo sfondo di Cagliari, la città del Sole, si trasforma per accogliere una delle competizioni più antiche al mondo. Casa della Luna Rossa sin dal 2013, il capoluogo sardo si fa centro di un nuovo immaginario mediterraneo contemporaneo. La più prestigiosa competizione di vela al mondo si trasforma in pretesto per osservare la città, considerata storicamente periferica, entrare silenziosamente nel comparto del lusso internazionale, ma senza rinunciare alla propria identità. È un lusso fatto di architetture affacciate sul mare e hospitality discreta, che attira nuovi flussi internazionali, incarnando una forma diversa di sofisticazione. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
My Ancestor Fell From Heaven… and Landed in My Livestream
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