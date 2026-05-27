Il vento giusto | la storia dell’America’s Cup ed il lusso silenzioso

Notizia in breve

Il Golfo degli Angeli, chiamato anche il “vento giusto”, è un’area naturale di regata che ha visto protagonisti gli incontri legati all’America’s Cup. Il maestrale della Sardegna soffia in questa zona, contribuendo alle competizioni di vela più prestigiose al mondo. La presenza di questo vento caratterizza le regate, rendendo il golfo un luogo chiave per le sfide veliche di alto livello. La zona è nota anche per il suo ambiente esclusivo e silenzioso.