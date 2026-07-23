La vela arriva a Caivano | l' America' s Cup in piscina conquista i bambini

Notizia in breve

A Caivano, una piscina è stata trasformata in un campo di regata per un evento dedicato alla vela. Oltre 350 bambini hanno partecipato a questa iniziativa, che permette loro di conoscere il mondo della vela senza uscire dalla città. L'evento si inserisce a un anno dall’America’s Cup di Napoli 2027 e rappresenta un primo approccio per i più giovani a uno sport considerato simbolico. La giornata ha visto coinvolgimento e interesse tra i partecipanti.