La vela arriva a Caivano | l' America' s Cup in piscina conquista i bambini
A Caivano, una piscina è stata trasformata in un campo di regata per un evento dedicato alla vela. Oltre 350 bambini hanno partecipato a questa iniziativa, che permette loro di conoscere il mondo della vela senza uscire dalla città. L'evento si inserisce a un anno dall’America’s Cup di Napoli 2027 e rappresenta un primo approccio per i più giovani a uno sport considerato simbolico. La giornata ha visto coinvolgimento e interesse tra i partecipanti.
Il mare dove il mare non c'è. A un anno dall'America's Cup di Napoli 2027, la vela compie uno dei suoi viaggi più simbolici e approda a Caivano, trasformando una piscina in un piccolo campo di regata e regalando a oltre 350 bambini il primo contatto con uno degli sport più affascinanti e formativi. È una delle immagini più significative del percorso di avvicinamento alla prima America's Cup italiana: due Optimist, le tradizionali barche scuola della vela, che "navigano" nella piscina del Centro Sportivo "Pino Daniele" grazie a un sistema di ventilatori capaci di creare vento artificiale. Un esperimento riuscito, ma soprattutto un messaggio: la vela può arrivare ovunque, anche lontano dalla costa, abbattendo barriere geografiche e sociali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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