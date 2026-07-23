La vela arriva a Caivano | l' America' s Cup in piscina conquista i bambini

Da ilmattino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Caivano, una piscina è stata trasformata in un campo di regata per un evento dedicato alla vela. Oltre 350 bambini hanno partecipato a questa iniziativa, che permette loro di conoscere il mondo della vela senza uscire dalla città. L'evento si inserisce a un anno dall’America’s Cup di Napoli 2027 e rappresenta un primo approccio per i più giovani a uno sport considerato simbolico. La giornata ha visto coinvolgimento e interesse tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il mare dove il mare non c'è. A un anno dall'America's Cup di Napoli 2027, la vela compie uno dei suoi viaggi più simbolici e approda a Caivano, trasformando una piscina in un piccolo campo di regata e regalando a oltre 350 bambini il primo contatto con uno degli sport più affascinanti e formativi. È una delle immagini più significative del percorso di avvicinamento alla prima America's Cup italiana: due Optimist, le tradizionali barche scuola della vela, che "navigano" nella piscina del Centro Sportivo "Pino Daniele" grazie a un sistema di ventilatori capaci di creare vento artificiale. Un esperimento riuscito, ma soprattutto un messaggio: la vela può arrivare ovunque, anche lontano dalla costa, abbattendo barriere geografiche e sociali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

la vela arriva a caivano l america s cup in piscina conquista i bambini
© Ilmattino.it - La vela arriva a Caivano: l'America's Cup in piscina conquista i bambini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vela, Kimbo caffé ufficiale dell'America's CupIl marchio napoletano Kimbo è stato annunciato come caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup a Napoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web