Droni ‘madre’ e attacchi invisibili sono stati usati dall’Ucraina contro obiettivi in Russia, causando danni e allarmismo. Questi droni rappresentano una nuova arma nel conflitto, e il loro impiego è stato segnalato come un elemento chiave nel recente aumento delle azioni militari. La tecnologia dei droni ha permesso attacchi più precisi e meno visibili, rendendo difficile la difesa russa. Nessuna informazione è stata fornita sui danni specifici o sulle vittime.

(Adnkronos) – I droni sono il fattore chiave del nuovo slancio dell'Ucraina registrato questo mese nella guerra contro la Russia. In particolare, gli equilibri possono cambiare per la produzione massiccia, veloce e a costi ridotti di piattaforme innovative – a dimensioni inimmaginabili solo lo scorso anno – come i droni 'madre' FP-1. La nuova arma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina-Russia, i dronisti che comandano la guerra - In mezz'ora 21/12/2025

Notizie e thread social correlati

Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina, lanciati 390 droni e 34 missili – Il videoNella notte, undici regioni dell'Ucraina sono state interessate da una serie di attacchi russi che hanno coinvolto 390 droni e 34 missili.

Ucraina, Zelensky: “I droni colpiscono Mosca, cambiano la percezione della guerra”Il presidente ucraino ha riferito di uno degli attacchi di droni più significativi contro la Russia, avvenuto domenica, che ha provocato almeno...

Temi più discussi: Ucraina, i nuovi droni killer cambiano la guerra: così Kiev sta piegando la Russia; Ucraina, droni ‘madre’ e attacchi invisibili: la nuova arma segreta terrorizza Mosca; Dove cadono missili e droni cade la speranza e si uccidono innocenti; Anatolii, il ragazzo che ha imparato a disattivare i droni russi.

La coperta corta...per la plebe La madre e cristiana ha permesso di costruire droni da 4 aziende italiane per il corrotto che serviranno per colpire la Russia Avete capito la gravità e pericolosità che la sciacquapentole sta esponendo gli italiani? x.com

Come i droni madre FP-1 e le offensive in profondità stanno rallentando l’avanzata russaIl rinnovato ritmo operativo di Kiev si basa su droni innovativi come gli FP?1 e su attacchi in profondità che creano zone interdette e mettono sotto pressione le linee logistiche russe. notizie.it

Ucraina, droni 'madre' e attacchi invisibili: la nuova arma segreta terrorizza MoscaI nuovi droni FP-1 e gli attacchi in profondità stanno cambiando la guerra tra Ucraina e Russia: ecco come Kiev sta rallentando Mosca e ribaltando gli equilibri al fronte. adnkronos.com

Come posso separarmi da mia madre e dai suoi incessanti messaggi ogni giorno? reddit