Un uomo imita Trump al comizio in Georgia | il video diventa virale

Durante un comizio in Georgia, un giovane seduto alle spalle di Donald Trump ha imitato il suo stile, attirando l’attenzione. Il momento è stato ripreso e condiviso sui social, diventando rapidamente virale. Il video mostra il ragazzo che ripete frasi e gesti del politico, mentre Trump parla dal palco. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’episodio.

Un giovane seduto alle sue spalle è diventato il protagonista involontario del comizio di Donald Trump alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia. Inquadrato più volte dalle telecamere della diretta, in completo scuro e cravatta rossa, sembrava riprodurre quasi in sincrono i gesti, le espressioni e i movimenti del capo con cui il presidente statunitense accompagna i suoi interventi. Il video rilanciato sui social La clip, ritagliata dalla diretta, ha cominciato a circolare sulle piattaforme poche ore dopo il comizio, raccogliendo un volume rilevante di condivisioni e commenti. Nelle immagini il giovane muove le mani a fisarmonica, atteggia le labbra e annuisce seguendo la cadenza dell'oratore, mentre chi gli siede accanto sembra accorgersene. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Al comizio di Trump in Georgia un uomo lo imita alle sue spalle: il video diventa virale

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Durante un comizio alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, un uomo seduto alle spalle di Donald Trump è stato ripreso in diretta mentre sembrava imitare i gesti e le espressioni del presidente degli Stati Uniti. Il video è diventato subito virale sui soci x.com

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