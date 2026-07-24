Durante un comizio in Georgia, un uomo ha imitato le espressioni e la gestualità di un politico senza che né il pubblico né il protagonista si accorgessero. Le telecamere hanno ripreso tutto, e il video è diventato subito virale sui social network. La scena si è svolta alle spalle del politico, mentre il pubblico ascoltava il discorso. Nessuna reazione è stata registrata da parte del politico o del pubblico durante l’imitazione.

Imita le sue espressioni e la sua gestualità, mentre né il pubblico di trumpiani né il presidente se ne accorgono. Ma le telecamere riprendono tutto e il video sui social diventa subito virale. È successo durante un comizio del presidente Usa in Georgia: mentre si rivolgeva ai sostenitori, un uomo alle sue spalle si è lanciato nella sua imitazione. La scena si è verificata presso la Wheeler High School, a Marietta, dove il pubblico ha assistito non solo al discorso politico ma anche a questo siparietto inatteso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump, siparietto al comizio in Georgia: un uomo lo imita alle sue spalle. Il video virale

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Uomo prende in giro Donald Trump e lo imita alle sue spalle: siparietto durante un comizio VIDEO

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