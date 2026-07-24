Durante un comizio, un episodio inaspettato ha attirato l’attenzione online. Mentre il presidente stava parlando, un uomo alle sue spalle ha fatto un gesto improvviso, che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei social media. Il video dell’evento è diventato virale, mostrando la scena senza commenti aggiuntivi. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo all’identità o alle intenzioni dell’uomo coinvolto.

C’è un particolare che, durante uno degli ultimi interventi pubblici di Donald Trump, ha catturato l’attenzione del web più dello stesso discorso del presidente. Le telecamere hanno infatti immortalato una scena insolita alle sue spalle e, nel giro di poche ore, il filmato ha iniziato a circolare ovunque, scatenando migliaia di commenti e interpretazioni. Il momento ripreso durante il comizio in Georgia. L’episodio è avvenuto nel corso di un comizio organizzato alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, dove Donald Trump stava intervenendo davanti ai sostenitori. Mentre il presidente degli Stati Uniti pronunciava il suo discorso, le telecamere hanno più volte inquadrato il pubblico seduto alle sue spalle. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Trump, shock alle sue spalle durante il comizio: il video diventa virale

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