Kilimangiaro Estate, spin-off estivo di Rai 3 condotto da Camila Raznovich, torna con sei serate in prima serata dedicate a viaggi e cultura. La trasmissione propone reportage da diversi continenti, approfondimenti su scienza, arte e temi di attualità, con la partecipazione di esperti. Le puntate offrono un percorso tra paesaggi e realtà sociali, senza la necessità di spostarsi da casa.

S ei serate per viaggiare senza muoversi dal divano. Camila Raznovich è tornata alla guida di Kilimangiaro Estate, lo spin-off estivo di Rai 3 che per sei appuntamenti in prima serata accompagna il pubblico tra reportage dai cinque continenti, divulgazione scientifica, arte e approfondimenti sull’attualità. Un racconto che affianca la scoperta di luoghi e culture al confronto con esperti e protagonisti del mondo della ricerca e della cultura, senza rinunciare allo sguardo curioso che da sempre caratterizza il programma. Nuove fiction Rai da non perdere: i titoli che vedremo in tv nei prossimi mesi X Leggi anche › Camila Raznovich danza al ritmo del cambiamento › Camila Raznovich sposa, sui social le foto delle nozze con Loic Fleury Con Camila Raznovich sei serate tra viaggi, cultura e divulgazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un tour alla scoperta di luoghi e culture, alternando panorami e temi d'attualità discussi con gli esperti

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