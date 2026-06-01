Tour nel centro storico di Palermo l' itinerario alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio
Sabato 6 giugno alle 17 e domenica 7 alle 10:30 si svolgeranno due visite guidate nel centro storico di Palermo, dedicate ai luoghi frequentati dalla famiglia Florio. Le escursioni offriranno un percorso attraverso le strade e i siti storici legati alla presenza della famiglia nella zona. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgeranno in orari diversi, senza necessità di prenotazione.
Sabato 6 giugno alle 17 e domenica 7 alle 10:30, viaggio storico stimolante e appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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