Tour nel centro storico di Palermo l' itinerario alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio

Notizia in breve

Sabato 6 giugno alle 17 e domenica 7 alle 10:30 si svolgeranno due visite guidate nel centro storico di Palermo, dedicate ai luoghi frequentati dalla famiglia Florio. Le escursioni offriranno un percorso attraverso le strade e i siti storici legati alla presenza della famiglia nella zona. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgeranno in orari diversi, senza necessità di prenotazione.