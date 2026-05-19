Tour sui Florio nel weekend l' itinerario alla scoperta dei luoghi vissuti dalla dinastia
Nel fine settimana si terrà un tour guidato dedicato alla storia della famiglia Florio, con appuntamenti sabato 23 maggio alle 17 e domenica 24 alle 10:30. L'itinerario si svolgerà nel centro storico di Palermo e permetterà di visitare i luoghi che hanno segnato la vita della famiglia. L’iniziativa coinvolge appassionati di storia e curiosi desiderosi di conoscere meglio il passato locale attraverso un percorso tra edifici e siti legati alla dinastia.
Sabato 23 maggio alle 17 e domenica 24 alle 10:30, viaggio storico stimolante ed appassionante lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio.Il percorsoDa piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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