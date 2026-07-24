A Vimercate si sta creando un nuovo teatro civico nell’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo, con l’obiettivo di essere operativo da novembre. Il progetto prevede la realizzazione di un palco dedicato alle attività teatrali e culturali della città. Il sindaco ha dichiarato che si tratta della prima volta nella storia del comune che viene costruito un vero teatro civico. L’intervento si concentra sulla trasformazione di uno spazio scolastico in un luogo dedicato alla cultura e alle rappresentazioni pubbliche.

"Per la prima volta nella sua storia Vimercate avrà un vero teatro civico". Il sindaco Francesco Cereda è orgoglioso del palco che nascerà nell’auditorium del Centro scolastico Omnicomprensivo, a Vimercate. Una sala da oltre 300 posti che in queste settimane è al centro di un intervento di riqualificazione destinato a trasformarla in uno spazio per spettacoli, musica, cinema e iniziative culturali. "I lavori saranno completati a settembre per la ripresa delle lezioni, mentre a novembre è previsto il debutto del primo cartellone". Un progetto inseguito da tempo, che in passato aveva fatto pensare anche a un ritorno alla vocazione teatrale dello storico Cinema Capitol, prima che l’ipotesi tramontasse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un teatro all’Omnicomprensivo. Sipario alzato da novembre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si è alzato il sipario su "Che cosa sono le nuvole?"

Atalanta, sipario alzato con i portieri. Giovedì 9 la «prima» con Sarri in campoMercoledì 8 luglio, a Zingonia, i portieri della squadra si sono allenati con i preparatori.

Argomenti più discussi: Un teatro all’Omnicomprensivo. Sipario alzato da novembre; In Brianza sarà realizzato un nuovo teatro civico.

Giochi Studenteschi: entusiasmo, partecipazione e un ricordo speciale all’Istituto Omnicomprensivo di AcquapendenteIl progetto dei Giochi Studenteschi si conferma un’iniziativa straordinariamente coinvolgente e positiva per l’Istituto Omnicomprensivo Leonardo Da Vinci di Acquapendente. Il Gruppo Sportivo, ... occhioviterbese.it

A cosa serve fare teatro? All’Omnicomprensivo Marcelli un tentativo di rispostaArezzo, 23 febbraio 2018 - Procede con entusiasmo il laboratorio di teatro interclasse che sta coinvolgendo gli alunni dell’Istituto Professionale (indirizzo commerciale) e dell’Istituto Tecnico ... lanazione.it