Mercoledì 8 luglio, a Zingonia, i portieri della squadra si sono allenati con i preparatori. Tra loro, Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni. La sessione ha preceduto la prima convocazione ufficiale del nuovo ciclo, prevista per giovedì 9 luglio, con la presenza in campo del nuovo allenatore. A questa prima sessione partecipano 33 calciatori convocati, pronti a iniziare la nuova stagione.

CALCIO. Mercoledì 8 luglio a Zingonia Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni si sono allenati con i preparatori Nenci e Frezzolini. Poi sarà la volta dei 33 convocati nella sessione inaugurale del nuovo corso. Antipasto con i portieri, in attesa del primo piatto. Dopo le visite mediche e i test, mercoledì 8 luglio a Zingonia l’Atalanta ha alzato il sipario stagionale anche sul campo, con la prima seduta dei portieri. Carnesecchi, Sportiello, Vismara e Sonzogni si sono allenati agli ordini dei preparatori Nenci e Frezzolini nell’atto inaugurale della nuova stagione. Giovedì 9, nel tardo pomeriggio, a Zingonia si terrà il primo allenamento del nuovo corso di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, sipario alzato con i portieri. Giovedì 9 la «prima» con Sarri in campo

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