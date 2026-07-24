Un remake fedele e una scintilla per il futuro | arriva Halo Campaign Evolved – La recensione

Halo Campaign Evolved presenta una grafica dettagliata e una colonna sonora riconoscibile, che richiamano l’aspetto visivo e sonoro del titolo originale. La versione ripropone fedelmente gli elementi principali della campagna, mantenendo intatti i dettagli estetici e le atmosfere. La cura visiva si combina con le musiche, creando un’esperienza che rievoca il passato senza apportare modifiche sostanziali al gameplay o alla struttura narrativa.

Il primo impatto con Halo Campaign Evolved non è diverso da quello con Assassin’s Creed Black Flag Resynced: una grafica curatissima che riempie gli occhi e una musica familiare che riporta indietro nel tempo. Poi inizia la campagna, e chi è cresciuto con le avventure di Master Chief deve solo cambiare una singola impostazione nel menù per riavere lo schema di comandi della sua infanzia con il corpo a corpo sul dorsale destro e il salto su quello sinistro. Chi ha amato l’originale, sia nel 2002 sia ai tempi della Master Chief Collection, si godrà l’esperienza nostalgica e il rifacimento grafico-tecnico, chi non ha mai provato la prima avventura della saga di Halo, invece, troverà in questo gioco un’esperienza rifinita, classica e sempre solidissima. 🔗 Leggi su Open.online

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