Halo Campaign Evolved | la combinazione segreta per abbassare l’arma e usare la telecamera libera

Da gamerbrain.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Halo: Campaign Evolved, i giocatori possono utilizzare comandi nascosti per la modalità Machinima, che permettono di abbassare l’arma di Master Chief e staccare la telecamera dal personaggio. Queste funzioni facilitano la creazione di riprese personalizzate e inquadrature più cinematografiche durante la campagna. Le opzioni sono accessibili tramite comandi segreti che migliorano l’esperienza di ripresa nel gioco.

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In Halo: Campaign Evolved è possibile creare riprese personalizzate grazie ad alcuni comandi nascosti pensati per la modalità Machinima. Queste funzioni consentono di abbassare l’arma di Master Chief e separare la telecamera dal personaggio, così da ottenere inquadrature più cinematografiche durante la campagna. Non è necessario completare il gioco o raccogliere oggetti particolari: le combinazioni possono essere utilizzate direttamente durante una missione. Come abbassare l’arma di Master Chief. Per rendere l’inquadratura più pulita e mostrare meglio il personaggio, bisogna premere contemporaneamente il comando di interazione e la freccia direzionale verso il basso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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