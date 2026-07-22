Halo | Campaign Evolved su PS5 | guida completa

Halo: Campaign Evolved sarà disponibile dal 28 luglio 2026 su PS5, Xbox e PC. Si tratta del primo capitolo della serie a uscire su PlayStation, realizzato con tecnologia Unreal Engine 5. Il gioco includerà modalità cooperativa multipiattaforma e un evento chiamato Operation Meteorite. La versione su PS5 sarà l’unica a offrire contenuti esclusivi rispetto alle altre piattaforme.

Halo: Campaign Evolved arriva il 28 luglio 2026 su PS5, Xbox e PC: primo Halo su PlayStation, remake UE5, co-op multipiattaforma e Operation Meteorite. Tutto quello che c'è da sapere. Dal 15 novembre 2001, giorno in cui Halo: Combat Evolved accompagnò il lancio della prima Xbox, nessun capitolo della saga di Master Chief era mai uscito su una console Sony. Venticinque anni dopo, Halo Studios ha scritto una nuova pagina della storia videoludica: Halo: Campaign Evolved arriva il 28 luglio 2026 su PlayStation 5, oltre che su Xbox Series XS, PC Windows, Steam e cloud, ed è il remake completo della campagna del titolo originale, ricostruito da zero in Unreal Engine 5. 🔗 Leggi su Defanet.it

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Temi più discussi: Halo: Campaign Evolved, manca poco al lancio, preordina l'edizione fisica su Amazon; Ecco quando usciranno le recensioni di Halo: Campaign Evolved; Halo: Campaign Evolved su PS5, il disco fisico ha un grosso problema; Halo: Campaign Evolved su PS5, avere il disco non basta.

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