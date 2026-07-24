Un libro sotto le stelle al via la XXII edizione | tre serate tra storia ironia e calcio sul mare di Castellammare

È iniziata la XXII edizione di “Un libro sotto le stelle”, una rassegna di tre serate dedicate a storia, ironia e calcio sul mare di Castellammare. Nel frattempo, si è parlato del “Co-Bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come esempio di studio scientifico. Un vulcanologo ha inoltre evidenziato che il rischio vulcanico sui Campi Flegrei è elevato e ha criticato gli errori di comunicazione avvenuti in passato.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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UN LIBRO SOTTO LE STELLE, VIA ALLA XXII EDIZIONE - SERVIZIO TG DEL 10/07/2026

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