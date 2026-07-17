Giovedì 30 luglio alle 20.30, a Castellammare, Salerno e Vietri si svolge l’evento “Un libro sotto le stelle”. Gli autori Mario Avagliano e Marco Palmieri presenteranno il loro libro “Voto alle donne!” (Einaudi). L’iniziativa prevede incontri tra scrittori e lettori, con dialoghi aperti sui temi trattati nel volume. L’appuntamento si svolge in diverse località della zona, coinvolgendo il pubblico in discussioni letterarie e culturali.

Saranno Mario Avagliano e Marco Palmieri autori del libro Voto alle donne! (Einaudi) a tenere a battesimo, giovedì 30 luglio alle ore 20.30, sulla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia, la XXII edizione della rassegna nazionale Un libro sotto le stelle edita ed organizzata dall'associazione Meridiani allo scopo di favorire il connubio perfetto tra cultura e turismo, tra eventi e valorizzazione delle risorse naturali del territorio campano. Tre le location scelte quest'anno per sviluppare il dialogo tra autori e lettori: oltre a Castellammare di Stabia, dove saranno presentati anche, il 31 luglio,... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - «Un libro sotto le stelle», tra Castellammare, Salerno e Vietri gli scrittori dialogano con i loro lettori

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