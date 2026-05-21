roma al via la quinta edizione di degustazione sotto le stelle

A Roma è iniziata la quinta edizione di “Degustazione sotto le stelle”, un evento che unisce cultura, formazione e tradizione enogastronomica. La manifestazione si svolge in una location all’aperto, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaggiare prodotti locali e partecipare a degustazioni guidate. L’evento si svolge nelle sere di questa settimana e prevede anche incontri con esperti del settore e momenti di approfondimento sulla cultura gastronomica. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

A Roma torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati all’incontro tra cultura, formazione e tradizione enogastronomica: “Degustazione sotto le stelle”, giunta alla sua quinta edizione. L’evento si terrà venerdì 22 maggio 2026, alle ore 19:00, presso la sede di via di San Tarcisio 66 dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Pellegrino Artusi, nell’ambito del progetto Roma Scuola Aperta – La città educante e in occasione della Notte Bianca delle Scuole Aperte. Un’iniziativa che rappresenta molto più di una semplice serata di degustazione: è un vero e proprio momento di connessione tra scuola e territorio, capace di valorizzare il talento degli studenti e le eccellenze locali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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