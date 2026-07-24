ROMA – È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali tratto da “Ulisse al confine del tempo”, il recente album di inediti del cantautore romano, prodotto da A.C. CulturArti e pubblicato da Il Cantautore NecessarioAzzurra Music. Più che una semplice canzone, “Un infinito applaudire (Gaza City)” è un’accorata preghiera laica, una favola amaramente contemporanea dedicata ai bambini di Gaza. Quando il dolore e la sofferenza degli altri diventano anche nostri, quando le vittime sono gli innocenti e ai più piccoli vengono strappati il futuro e la speranza, nasce il bisogno di credere che possa esistere una redenzione capace di abbracciare non solo l’umanità, ma l’intero universo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - “Un infinito applaudire (Gaza City)”, il nuovo videoclip di Edoardo De Angelis

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