Enrico Borello, attore emergente, è stato recentemente paparazzato mentre si scambiava un bacio con Matilda De Angelis, attrice premiata ai David di Donatello nel 2026. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, considerando il crescente successo professionale di Borello e la popolarità della De Angelis nel panorama cinematografico italiano. Non sono stati divulgati dettagli sulla loro relazione o sui momenti precedenti a questa intesa pubblica.

Attore in ascesa e nuovo amore di Matilda De Angelis, Enrico Borello è l’uomo del momento. Fotografato mentre si scambiava un tenero bacio con la diva italiana, premiata ai David di Donatello 2026. Chi è Enrico Borello. Classe 1993, Enrico Borello è nato a Roma e ha studiato recitazione presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Si è inoltre laureato all’Università La Sapienza di Roma in riabilitazione psichiatrica. “Ho incontrato la recitazione grazie a mia madre, che mi portava al cinema da piccolo – ha raccontato qualche tempo fa a Cinema News -. Mi piaceva da morire, ero fissato con i trailer in TV. Con mio fratello guardavamo film tipo Blues Brothers, che sapevamo a memoria: lui faceva Dan Aykroyd, io John Belushi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Enrico Borello, il nuovo amore di Matilda De Angelis

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