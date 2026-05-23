È uscito ieri su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Edoardo De Angelis, intitolato “Erano solo uomini (Io sogno)”. Il brano è stato pubblicato dall’etichetta Il Cantautore Necessario Azzurra Music.

ROMA - È disponibile da ieri su tutte le piattaforme digitali, pubblicato da Il Cantautore Necessario Azzurra Music. Il brano segna il rinnovato incontro artistico tra il cantautore romano e la storica etichetta veronese. La produzione esecutiva è interamente curata dalla A.C.CulturArti di Udine, realtà che da anni sostiene e sviluppa progetti culturali e musicali di qualità. Il brano è un intenso grido di dolore e nasce come risposta emotiva e civile alla visione del film documentario “Cutro, 94 . and more” del regista calabrese Angelo Resta, che racconta con rigore la... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Erano solo uomini (Io sogno)”, il nuovo singolo di Edoardo De Angelis

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Barbanera parla dei sogni..

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