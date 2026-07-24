Il trailer di Resident Evil ha suscitato grande attesa, con i registi Zach Cregger e Austin Abrams che hanno condiviso dettagli sul film. La pellicola durerà 95 minuti e promette un approccio viscerale e intenso al classico horror. La presentazione è avvenuta durante il San Diego Comic-Con, attirando numerosi fan e media. La produzione si concentra su elementi più crudi e spaventosi, mantenendo alta l’attenzione sul debutto ufficiale.

A poche ore dal debutto del primo terrorizzante trailer, l’attesa per il reboot di Resident Evil si fa ancora più rovente. In occasione del San Diego Comic-Con, il regista Zach Cregger (Barbarian) e il protagonista Austin Abrams hanno approfondito con Deadline la nascita di un progetto che promette di essere una vera e propria lettera d’amore al capolavoro videoludico di Capcom. Un film ritmato, privo di fronzoli e viscerale, lontano dall’azione pura dei vecchi adattamenti per riabbracciare il terrore puro e l’atmosfera soffocante delle origini. Per un primo assaggio dell’incubo metropolitano in arrivo il 17 settembre nelle sale, potete guardare il trailer ufficiale di Resident Evil. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Un incubo lungo 95 minuti: Zach Cregger e Austin Abrams svelano i segreti del nuovo viscerale Resident Evil

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