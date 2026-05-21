Resident Evil | nuovo video backstage e due poster inediti dal reboot di Zach Cregger

Sony Pictures ha pubblicato sui propri social un video backstage e due poster inediti per il nuovo film di Resident Evil, diretto da Zach Cregger. Le immagini mostrano dettagli delle riprese e alcune scene del film, senza ulteriori commenti o anticipazioni sulla trama. Il materiale è stato diffuso ufficialmente e riguarda esclusivamente il materiale promozionale del film, senza comunicazioni riguardanti la data di uscita o altri dettagli produttivi.

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Sony Pictures ha rilasciato tramite i propri canali social un esclusivo video backstage e due poster inediti dedicati al nuovo e atteso capitolo cinematografico di Resident Evil. Il progetto, che si configura come un reboot totale slegato dalle precedenti iterazioni cinematografiche, è affidato come noto alla regia di Zach Cregger, già acclamato autore dell’horror cult Barbarian. Il film si propone come un adattamento nei toni estremamente fedele e cupo rispetto all’omonima saga videoludica di Capcom, distanziandosi nettamente dalla svolta action del passato per riabbracciare le pure atmosfere survival horror delle origini. Le nuove immagini promozionali arrivano a poche settimane di distanza dal rilascio del primo, inquietante teaser trailer ufficiale, confermando l’uscita nelle sale cinematografiche mondiali per il prossimo settembre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Resident Evil: nuovo video backstage e due poster inediti dal reboot di Zach Cregger ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Realismo non per deboli di cuore BODYCAM in Unreal Engine 5.5 Sullo stesso argomento Resident Evil, il regista Zach Cregger avverte i fan sul reboot: “I giocatori mi crocifiggeranno”Riportare in vita un franchise come Resident Evil è un po' come entrare in una casa infestata: sai già che qualcosa andrà storto. How Weapons Director Zach Cregger’s Resident Evil Movie Differs From the GameTra tutti gli assegni in bianco che lo sceneggiatore e regista Zach Cregger poteva incassare dopo il successo di Barbarian e Weapons, Resident Evil... Questo nuovo survival horror sembra un mix tra Red Dead e Resident Evil x.com Volevo che il nuovo film di Resident Evil fosse un adattamento di RE2 reddit Resident Evil Requiem: il nuovo video mostra il gameplay in prima e terza personaDopo essersi mostrato con un nuovo terrificante trailer alla ONL della Gamescom, Resident Evil Requiem fa la sua comparsa anche durante il Future Games Show, con Capcom che ci concede un nuovo ... everyeye.it Resident Evil Requiem spiegato da Capcom in un nuovo video: ecco chi è il protagonista e perchéDurante il Capcom Spotlight un posto di rilievo è stato riservato ovviamente a Resident Evil Requiem, che si prospetta come uno dei giochi più importanti in assoluto per la compagnia: sebbene non ... multiplayer.it