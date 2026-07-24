Sui social è diventato virale un video di Michael Olise che si gode le vacanze. giocando a pallone! L'esterno del Bayern Monaco, reduce da un ottimo Mondiale con la Francia, è rimasto negli Stati Uniti per trascorrere le sue vacanze. Durante una passeggiata serale, il fantasista ha chiesto a dei ragazzi di giocare a pallone con loro: guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Un gruppo di ragazzi gioca al campetto e sul più bello... si aggrega Olise!

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Argomenti più discussi: Michael Olise, il prodigio dai piedi magici e dalla mente brillante.; L’Inghilterra conquista il bronzo: Francia travolta 6-4 in una finalina da dieci gol; Dopo aver perso la Coppa del Mondo, Olise sta creando problemi al Bayern Monaco.; Il calciatore francese Michael Olise è accusato di aver abbandonato la figlia di 20 mesi: la sua famiglia nega qualsiasi rifiuto di versare gli alimenti.

Un gruppo di ragazzi gioca al campetto e sul più bello... si aggrega Olise!Sui social è diventato virale un video di Michael Olise che si gode le vacanze... giocando a pallone! L'esterno del Bayern Monaco, reduce da un ottimo Mondiale con la Francia, è rimasto negli Stati Un ... msn.com

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