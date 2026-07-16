La stampa inglese, si sa, non è mai troppo tenera. Questa volta però sembra prevalere più un senso di rassegnazione che di rabbia. Titoli come "End of the world" o "Same old story", rendono bene l'idea di come ormai si sia smesso addirittura di sperare. Eppure le premesse portavano a un sano ottimismo. I gol e gli assist della coppa Kane-Bellingham, il repertorio di canzoni alla fine delle partite, da "Wondewall" a "Hey Jude" (in questo gli inglesi possono essere davvero definiti maestri), cantati dal gruppo squadra insieme ai tifosi facevano pensare che in fondo, chissà, potesse essere davvero la volta buona., Invece è ancora tutto fermo alla Regina Elisabetta che consegna la Coppa a Bobby Moore nel 1966. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Altro che "It's coming home"... L'Inghilterra si ferma ancora sul più bello: Tuchel al centro delle critiche

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