Gianluca Cadenasso si inceppa sul più bello e si arrende a Tirante in tre set a Roma

Gianluca Cadenasso, grazie a una wild card, ha avuto l’opportunità di partecipare al torneo a Roma, entrando direttamente in tabellone. Durante la partita, ha incontrato Tirante e, dopo aver perso i primi due set, ha deciso di arrendersi nel terzo, interrompendo così la sua corsa nel torneo. La sfida si è conclusa con il risultato di tre set a zero.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gianluca Cadenasso, in tabellone grazie alla wild card ricevuta dopo l’ingresso diretto di Matteo Berrettini, viene rimontato e battuto all’esordio nel main draw dell’ ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro, numero 196 del mondo, viene eliminato dall’ argentino Thiago Agustin Tirante, numero 69, vittorioso con lo score di 6-7 (5) 6-4 6-0 in due ore e dieci minuti di gioco, che al secondo turno sfiderà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 17. Nel primo set i servizi sono dominanti, anche se un possibile punto di svolta c’è quando l’argentino deve annullare un break point ai vantaggi del quinto game, ma il sudamericano si salva e tiene la battuta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gianluca Cadenasso si inceppa sul più bello e si arrende a Tirante in tre set a Roma Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 3-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nel 1° set Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tie-break nel 1° set Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: ATP Challenger Cagliari 2026, Hurkacz si salva con Burruchaga: in finale con Arnaldi. Gianluca Cadenasso: l’ascesa del talento genovese dal Challenger di Asuncion al Foro ItalicoLa scintilla è scattata a settembre all’Aon Open Challenger di Genova, con la vittoria contro Nicolai Budkov Kjaer, per poi culminare nel trionfo al Challenger 75 di Asuncion, in Paraguay. liguriasport.com Prosegue la scalata vorticosa di Gianluca Cadenasso nel ranking ATP! Il nome nuovo del tennis italiano incanta a CagliariGianluca Cadenasso si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata nel Challenger di Cagliari, uno dei tornei della fascia che mette in palio 175 ... oasport.it