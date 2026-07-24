un film ispirato a miles davis e john coltrane per dare voce ai bambini vittime delle guerre

Un film ispirato a Miles Davis e John Coltrane sarà realizzato per dare voce ai bambini vittime delle guerre. Il progetto combina musica, cinema e impegno civile, in occasione del centenario di nascita di entrambi i musicisti. La pellicola mira a sensibilizzare sull’impatto dei conflitti sui minori, usando il jazz come simbolo di pace e memoria. Il film sarà presentato nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il jazz diventa simbolo di pace e memoria. Il centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane, due figure fondamentali della storia del jazz, diventa il punto di partenza di un progetto artistico che unisce musica, cinema e impegno civile. Ispirandosi ai celebri album “A Love Supreme” e “In a Silent Way”, prende vita il film “A Love Supreme in a Silent Way”, un’opera che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di tutelare la vita dei bambini coinvolti nei conflitti armati e nelle crisi umanitarie. Un film realizzato con l’intelligenza artificiale. L’opera è stata realizzata attraverso tecniche innovative basate sull’intelligenza artificiale e ripercorre un arco temporale che va dalla nascita dei due musicisti fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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