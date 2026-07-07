Mercoledì 8 luglio alle 17.30 si terrà un evento all’Egea Store del centro storico, dedicato al jazz. Verrà presentato un approfondimento sui grandi del Novecento musicale, con libri, ascolti e testimonianze. L’incontro si concentrerà su figure come Miles Davis e John Coltrane, offrendo un viaggio tra le loro opere e influenze. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di musica e cultura jazz.

Mercoledì 8 luglio alle 17.30 all’Egea Store del centro storico l’incontro dedicato ai due giganti del Novecento musicale attraverso libri, ascolti e testimonianze Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della cultura jazz. Mercoledì 8 luglio, alle ore 17.30, l’ Egea Store di Perugia, nel cuore del centro storico, ospiterà lo scrittore Francesco Cataldo Verrina per un incontro dedicato a due autentiche icone del jazz del Novecento: Miles Davis e John Coltrane. Protagonisti dell’incontro saranno i due libri di Verrina, “Miles Davis, 100 anni dalla nascita” e “John Coltrane, il Passo del gigante”, opere attraverso le quali l’autore accompagna il pubblico alla scoperta dello stile, della poetica e dell’evoluzione artistica di due musicisti che hanno cambiato per sempre il linguaggio della musica contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Perugia, il jazz raccontato da Francesco Cataldo Verrina: un viaggio tra Miles Davis e John Coltrane

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