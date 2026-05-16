Non Sparate sul Pianista | Ashley Kahn | Miles Davis & Coltrane | 100 anni nel futuro

Ashley Kahn, noto critico musicale e vincitore di due Grammy, ha scritto un testo dedicato a Miles Davis e John Coltrane in vista del centenario della nascita del 2026. Kahn, collaboratore di Downbeat, analizza la loro influenza nel jazz e la loro evoluzione artistica nel corso dei decenni. Nel suo scritto, vengono ripercorsi momenti chiave delle carriere dei due musicisti e le loro innovazioni musicali. La riflessione si focalizza sul ruolo che hanno avuto nel panorama musicale, senza entrare in giudizi o interpretazioni personali.

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Non si vuole farla diventare una battaglia tra bande, ma la legge sul fine vita sembra aver schierati due fronti opposti all’interno del centrodestra. Da un lato chi si oppone con forza all’idea di un possibile coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale nel percorso del suicidio assistito, dall’altro chi invece si colloca in una posizione più laica e si dice aperto anche a questa ipotesi. Guai a sbottonarsi, ma il senso è quello di cercare di trovare una sintesi prima del 3 giugno, come spiegato già dal presidente della Commissione Franco Zaffini: «Il 3 giugno siamo calendarizzati in Aula al Senato, a termine di regolamento, con il ddl Bazoli sul fine vita, ovvero il testo messo a disposizione dal Pd e dall’opposizione nella precedente legislatura. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Ashley Kahn: «Miles Davis & Coltrane: 100 anni nel futuro» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata Internazionale del Jazz, al San Pietro a Majella omaggio a Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascitaGiovedì 30 aprile 2026 il Conservatorio di San Pietro a Majella celebrerà la Giornata Internazionale del Jazz con una maratona musicale incentrata... Jazz a Guastalla: Roberto Gatto celebra Coltrane e Miles DavisIl batterista Roberto Gatto porterà il jazz al teatro comunale Ruggero Ruggeri di Guastalla mercoledì 8 aprile alle ore 21. E’ Natale, non sparate sul pianistadi Alessandro Pezzella* A Napoli in famiglia in prossimità delle feste natalizie si prepara un pane da forno, il casatiello, un cui nome forse più comprensibile è tortano… e non ne conosco altri. Si ... ilfattoquotidiano.it