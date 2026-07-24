Un coniglio per premio aziendale | per le donne Wall Street è da sempre una strana corsa a ostacoli
Lavorare a Wall Street è sempre stato complesso per le donne, che devono affrontare ostacoli legati al maschilismo. Una ricostruzione storica di mezzo secolo evidenzia come le donne abbiano subito esclusioni e discriminazioni, anche in ambiti legati ai premi aziendali. La presenza femminile nel settore finanziario è stata segnata da difficoltà e resistenze, con poche opportunità di avanzamento rispetto ai colleghi uomini. La lotta per l’uguaglianza ha attraversato decenni di cambiamenti e resistenze.
Per le donne lavorare alla Borsa di New York non è mai stato facile. Una storica ricostruisce ora mezzo secolo di lotte contro l’ostracismo. Maschile. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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