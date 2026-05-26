AI e spazio corsa verso Wall Street | 200 miliardi di buone ragioni

La Borsa americana si prepara a un possibile anno record, con tre grandi aziende nel settore tecnologico e spaziale pronte a entrare sul mercato. SpaceX, OpenAI e Anthropic sono i nomi che potrebbero portare circa 200 miliardi di dollari di capitalizzazione complessiva. La presenza di queste società riflette l’interesse crescente verso l’intelligenza artificiale e le attività spaziali, contribuendo a un’aspettativa di forte crescita nei prossimi mesi.

New York, 26 maggio 2026 – Potrebbe essere un anno record per la Borsa americana. Wall Street si prepara ad accogliere tre dei nomi più importanti della nuova economia tecnologica: SpaceX, OpenAI e Anthropic. Tre società simbolo della corsa allo spazio e dell’intelligenza artificiale, con capitalizzazioni di mercato vicine o superiori ai mille miliardi di dollari. Secondo le previsioni, le tre aziende potrebbero raccogliere complessivamente fino a 200 miliardi di dollari. Una cifra enorme, quasi pari al totale cumulato delle Ipo realizzate negli Stati Uniti negli ultimi quattro anni, pari a circa 240 miliardi di dollari. La sequenza sarebbe senza precedenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Buying These Before The SpaceX IPO Could Be Life Changing

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