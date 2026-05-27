Una serie di grandi offerte pubbliche iniziali (IPO) di aziende tecnologiche ha iniziato a coinvolgere Wall Street. Quattro società, tra cui aziende del settore tecnologico, hanno annunciato piani di quotazione in borsa, generando aspettative di un impatto significativo sui mercati finanziari. Questi annunci sono stati interpretati come segnali di possibili turbolenze o cambiamenti nel settore, con conseguenze che potrebbero estendersi anche ai mercati azionari più ampi.

Come prima di ogni grande uragano, il cielo manda i suoi segnali. L’uragano in arrivo è l’infilata di mega IPO delle Big Tech che impatterà su Wall Street portando qualcosa come 4.000 miliardi di dollari di capitali in Borsa. Il calcio d’inizio è il 12 giugno con l'attesissima quotazione sul Nasdaq di SpaceX, il gigante aerospaziale e tecnologico di Elon Musk. La più grande IPO della storia. Secondo il Financial Times, l’obiettivo di SpaceX è raccogliere fino a 75 miliardi di dollari così da raggiungere una valutazione compresa tra 1.750 e 2.000 miliardi di dollari. Nell’attesa, i segnali dal cielo appunto. Non va vista casualmente ad esempio la notizia che American Airlines userà i servizi di Starlink su oltre 500 aerei a fusoliera stretta a partire dall'inizio del prossimo anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da SpaceX a OpenAI e Anthropic: perché le mega quotazioni possono scatenare un uragano su Wall Street

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SpaceX, OpenAI and Anthropic Could Break the Market

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L’intelligenza artificiale a Wall Street: OpenAI, Anthropic e SpaceX pronti ai listini azionari x.com

IPO SpaceX: Nasdaq? reddit

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