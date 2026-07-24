Un americano su quattro non si licenzia per non perdere l’assicurazione sanitaria

Il 24% dei lavoratori negli Stati Uniti evita di licenziarsi per non perdere l’assicurazione sanitaria. Questo fenomeno, chiamato job lock, è in aumento e riguarda un quarto della forza lavoro. Non cambiano impiego per mantenere la copertura medica, anche se desiderano lasciare il lavoro attuale. I dati indicano una crescente influenza delle assicurazioni sulla mobilità lavorativa.

Il 24% dei lavoratori statunitensi vorrebbe lasciare il suo attuale lavoro ma non lo fa per ragioni legate alla copertura sanitaria. Tale fenomeno è conosciuto come job lock e sembra essere sempre piu diffuso. La percentuale è infatti cresciuta dell’8% rispetto al 2021, indice del fatto che l’assicurazione sanitaria è diventata un fattore determinante e nelle scelte di carriera e nella mobilità economica. I dati: percentuali più alte tra chi ha debiti sanitari o ha acceso un prestito. Le percentuali risultano più elevate tra i lavoratori che hanno debiti sanitari, propri o di un familiare (20%), i quali presentano una probabilità più che doppia di restare in un impiego non desiderato per il timore di perdere la copertura assicurativa sanitaria (44% contro il 21%). 🔗 Leggi su Open.online

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clowns like this should lose their license (infuriating)

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