Assicurazione sanitaria docenti per cosa si potrà usare e per cosa no Chi si è aggiudicato la gara Consip per il servizio? Castellana Gilda chiede chiarimenti

È stata avviata la procedura per l’assicurazione sanitaria integrativa del personale scolastico. La gara è stata aggiudicata da una società tramite la centrale di acquisto Consip. La rappresentante sindacale ha richiesto chiarimenti sui servizi coperti e esclusi dall’assicurazione, in particolare su quali spese mediche e trattamenti siano inclusi o meno. La procedura riguarda l’offerta di coperture sanitarie aggiuntive per i docenti.

La procedura per l’assicurazione sanitaria integrativa del personale scolastico è ufficialmente partita. Lo scorso febbraio Consip, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha pubblicato la gara europea per l’affidamento della prima polizza dedicata al comparto scuola. Un bando del valore complessivo di 320 milioni di euro, con una durata di quattro anni, dal 2026 al 2029. La copertura è pensata per una platea ampia. Rientrano i dirigenti scolastici, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i docenti di ruolo e supplenti, gli insegnanti di religione, il personale educativo. Inclusi anche i dirigenti e i dipendenti del Ministero, oltre ai lavoratori distaccati o comandati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assistenza Sanitaria Integrativa Personale Scuola

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