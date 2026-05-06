Valditara | A breve assicurazione sanitaria per il personale scolastico Piano casa per chi lavora fuori sede

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che presto sarà introdotta un’assicurazione sanitaria per il personale scolastico e ha presentato un piano casa destinato a chi lavora fuori sede. Le dichiarazioni arrivano nel corso di un intervento pubblico, in cui si è parlato di misure volte a migliorare le condizioni di chi lavora nel settore dell’istruzione. Le proposte sono state comunicate senza ulteriori dettagli o tempistiche precise.

Le politiche di welfare entrano con maggiore decisione nel dibattito sulla scuola. Intervenendo in videocollegamento al congresso nazionale della Uil Scuola in corso a Riccione, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha indicato nel rafforzamento delle tutele per il personale uno dei pilastri dell’azione di governo. La presa di posizione arriva nel contesto di un confronto sindacale che, negli ultimi mesi, ha posto al centro condizioni di lavoro, retribuzioni e mobilità. Secondo quanto riferito dal ministro è in fase di conclusione la procedura per introdurre una copertura sanitaria destinata a tutti i lavoratori della scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pasqua e mobilità: 700 euro per volare in Sicilia contro i 380 per New York. Il caro voli pesa sul personale scolastico fuori sedeI collegamenti aerei tra il Nord Italia e la Sicilia registrano incrementi tariffari significativi durante il periodo delle festività pasquali. Lavoratori fuori sede, studenti e famiglie: ecco chi accederà agli alloggi del piano casaFamiglie con un Isee superiore a 20mila euro (quindi sopra il limite di reddito necessario ad accedere alle case popolari), ma che non riescano... Contenuti di approfondimento Si parla di: Carta Docente, quando arriva? Incontro con i sindacati il 5 marzo, ecco cosa verrà reso noto; Valditara: Welfare scolastico e nuovi contratti per valorizzare il personale della scuola.