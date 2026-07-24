Ultimissime Juve LIVE | nuova offerta per Kolo Muani Dibu Martinez si allontana

Notizia in breve

La Juventus ha presentato una nuova proposta di acquisto per l’attaccante Kolo Muani, mentre il portiere Dibu Martinez si sarebbe allontanato dalla trattativa. Le notizie di oggi riguardano le mosse di mercato del club bianconero, con aggiornamenti sulle trattative in corso e le strategie per rinforzare la rosa. La giornata ha visto diverse novità che coinvolgono i giocatori e le operazioni di mercato in atto.