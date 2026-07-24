Ultimissime Juve LIVE | nuova offerta per Kolo Muani Dibu Martinez si allontana
La Juventus ha presentato una nuova proposta di acquisto per l’attaccante Kolo Muani, mentre il portiere Dibu Martinez si sarebbe allontanato dalla trattativa. Le notizie di oggi riguardano le mosse di mercato del club bianconero, con aggiornamenti sulle trattative in corso e le strategie per rinforzare la rosa. La giornata ha visto diverse novità che coinvolgono i giocatori e le operazioni di mercato in atto.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Portiere Juve, Dibu Martinez sempre più complicato: c’è Vicario, ma attenzione al blitz per Suzuki. Ore 09.00 – Portiere Juve, Dibu Martinez sempre più complicato: c’è Vicario, ma attenzione al blitz per Suzuki. I bianconeri devono blindare la porta Kolo Muani Juve, nuova offerta e torna la fiducia: si lavora su questo bonus. Lui rifiuta la Bundesliga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
38 MILIONI ULTIMA OFFERTA PER KOLO MUANI SCHIRA MERCATO JUVE
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