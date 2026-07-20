Ultimissime Juve LIVE | settimana decisiva per Kolo Muani i bianconeri non mollano Dibu Martinez
La Juventus sta seguendo da vicino la situazione di Kolo Muani, considerandolo una priorità per il mercato in questa settimana. Nel frattempo, i bianconeri continuano a monitorare anche Dibu Martinez. Le giornate attuali sono caratterizzate da incontri e valutazioni per definire le prossime mosse sul mercato. La società mantiene un'attenzione costante sulle trattative in corso, senza comunicati ufficiali o annunci ufficiali in merito alle decisioni prese.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 luglio 2026. Kolo Muani Juventus, piccoli passi in avanti nei giorni scorsi: questa può essere la settimana decisiva! Gli aggiornamenti. Ore 09.20 – La Juventus intensifica i colloqui con il Paris Saint-Germain facendo leva sul fortissimo gradimento di Kolo Muani: tutti gli aggiornamenti Richarlison prova a scalare posizioni: primo sondaggio da parte della Juve, può essere una settimana decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SCHIRA ULTIMISSIME su KOLO MUANI JUVE, ancora EN NESYRI,offerto BIERETH,DOUGLAS LUIZ torna da EMERY!
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Juve: sondaggi per Lucumì, braccio di ferro Dibu Martinez, nuovi dialoghi per Kolo Muani. UltimissimeLa Juventus ha effettuato sondaggi per il difensore centrale colombiano, mentre proseguono le trattative con il portiere argentino Dibu Martinez, con...
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: visite prima del Mondiale per Sorloth? Kolo Muani vuole i bianconeri
Temi più discussi: La Juve pensa alle uscite: i due giocatori che potrebbero partire; Calciomercato Juve tra crepe e sogni: la furia Zaniolo e il centrocampista che mette tutti d’accordo; Juve, Carnevali: 'Kolo Muani? Richieste troppo alte'; Via tutti gli acquisti di Comolli: la formazione Juve che è sul mercato.
? DALLE ORE 11.00 LIVE NO STOP #JUVE #RADUNO DAY CHI DOVE COME QUANDO #SQUADRA #MERCATO #ULTIMISSIME IN DIRETTA @MomblanOfficial @massimozampini @GJustjuve @EdoardoMecca1 e ospiti su #YOUTUBE e #TWITCH x.com
Si entra in una settimana chiave Le ultimissime su #NicoGonzalez facebook
Yildiz-Celik alla Continassa: Juve, primi rientri nazionali post Mondiale. Il programma e le ultimeIniziano a esserci i primi rientri di spessore alla Continassa. Archiviata la prima amichevole stagionale con lo 0-0 contro il Basilea dell'ex Lichtsteiner, i bianconeri tornati a lavorare allo Juvent ... msn.com
Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com