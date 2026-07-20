Ultimissime Juve LIVE | settimana decisiva per Kolo Muani i bianconeri non mollano Dibu Martinez

Notizia in breve

La Juventus sta seguendo da vicino la situazione di Kolo Muani, considerandolo una priorità per il mercato in questa settimana. Nel frattempo, i bianconeri continuano a monitorare anche Dibu Martinez. Le giornate attuali sono caratterizzate da incontri e valutazioni per definire le prossime mosse sul mercato. La società mantiene un'attenzione costante sulle trattative in corso, senza comunicati ufficiali o annunci ufficiali in merito alle decisioni prese.