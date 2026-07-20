Ultimissime Juve LIVE | settimana decisiva per Kolo Muani i bianconeri non mollano Dibu Martinez

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta seguendo da vicino la situazione di Kolo Muani, considerandolo una priorità per il mercato in questa settimana. Nel frattempo, i bianconeri continuano a monitorare anche Dibu Martinez. Le giornate attuali sono caratterizzate da incontri e valutazioni per definire le prossime mosse sul mercato. La società mantiene un'attenzione costante sulle trattative in corso, senza comunicati ufficiali o annunci ufficiali in merito alle decisioni prese.

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Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 luglio 2026. Kolo Muani Juventus, piccoli passi in avanti nei giorni scorsi: questa può essere la settimana decisiva! Gli aggiornamenti. Ore 09.20 – La Juventus intensifica i colloqui con il Paris Saint-Germain facendo leva sul fortissimo gradimento di Kolo Muani: tutti gli aggiornamenti Richarlison prova a scalare posizioni: primo sondaggio da parte della Juve, può essere una settimana decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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