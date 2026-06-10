Calciomercato Juve | sondaggi per Lucumì braccio di ferro Dibu Martinez nuovi dialoghi per Kolo Muani Ultimissime

Notizia in breve

La Juventus ha effettuato sondaggi per il difensore centrale colombiano, mentre proseguono le trattative con il portiere argentino Dibu Martinez, con incontri in corso per definire il trasferimento. Sono stati ripresi anche i colloqui con l'entourage di Kolo Muani, in vista di un possibile ingaggio. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma le parti interessate stanno valutando le proposte e le condizioni contrattuali. Le trattative si svolgono in modo riservato e senza comunicazioni ufficiali.