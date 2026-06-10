Calciomercato Juve | sondaggi per Lucumì braccio di ferro Dibu Martinez nuovi dialoghi per Kolo Muani Ultimissime
La Juventus ha effettuato sondaggi per il difensore centrale colombiano, mentre proseguono le trattative con il portiere argentino Dibu Martinez, con incontri in corso per definire il trasferimento. Sono stati ripresi anche i colloqui con l'entourage di Kolo Muani, in vista di un possibile ingaggio. Non ci sono ancora accordi definitivi, ma le parti interessate stanno valutando le proposte e le condizioni contrattuali. Le trattative si svolgono in modo riservato e senza comunicazioni ufficiali.
Calciomercato Juve: novità importanti su Lucumì, Dibu Martinez e Kolo Muani. Cosa sta succedendo. Il calciomercato della Juve entra in una fase cruciale per la costruzione della rosa della prossima stagione. La dirigenza bianconera sta lavorando senza sosta su più fronti per consegnare a Luciano Spalletti una squadra completa e competitiva. In queste ore, le attenzioni del club si sono concentrate in modo particolare sul rafforzamento del pacchetto arretrato: il nome nuovo per la difesa è quello di Jhon Lucumí, centrale colombiano attualmente in forza al Bologna. Parallelamente, prosegue il pressing per regalare alla retroguardia un nuovo leader tra i pali, con i fari puntati su Dibu Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva
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