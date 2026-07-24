La Juventus ha convocato i giocatori per la sfida contro lo Standard Liegi. È la prima volta per Celik e Elimoghale. Thuram ed Ekhator sono rimasti a Torino e non sono stati convocati. La lista dei convocati include anche Yildiz, mentre Thuram e Yildiz non sono stati selezionati per questa amichevole. Sono assenti anche altri giocatori per la seconda partita di preparazione.

di Francesco Spagnolo Sono stati resi noti i convocati della Juventus per lo Standard Liegi. Prima convocazione per Celik e per Elimoghale. Thuram ed Ekhator restano a Torino. Dopo il pareggio contro il Benfica, la Juventus domani alle ore 20 sarà impegnata nella seconda amichevole stagione sul campo dello Standard Liegi. Prima convocazione per Celik e per Elimoghale. Assenti gli infortunati Thuram ed Ekhator. Non partiranno per il Belgio neanche Yildiz e Koopmeiners, rientrati da poco dopo gli impegni con le Nazionali. Out anche Milik e Zhegrova, per la gestione dei carichi. Di seguito l’elenco completo dei convocati: 1 Perin 2 Celik 4... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per lo Standard Liegi: prima chiamata per Celik, la decisione su Thuram e Yildiz. Gli assenti per la seconda amichevole

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