Milik e Zhegrova non sono stati convocati per la partita tra Standard Liegi e Juventus per motivi legati alla gestione dei carichi di lavoro.

di Francesco Spagnolo Milik e Zhegrova non sono stati inseriti fra i convocati per la sfida fra Standard Liegi e Juve per la gestione dei carichi di lavoro. Le ultime. In casa Juve prosegue a ritmi elevati il lavoro di preparazione estiva per farsi trovare pronti ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. In occasione dell’imminente amichevole contro lo Standard Liegi, l’attenzione dei tifosi si è concentrata sulla lista dei convocati diramata da Spalletti. A spiccare sono state soprattutto due assenze: Milik e Zhegrova non prenderanno parte alla sfida e non saranno a disposizione per la sfida di domani. Tuttavia, non è scattato alcun campanello d’allarme in merito alle condizioni fisiche dei due. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perché Zhegrova e Milik non sono stati convocati per Standard Liegi Juve?

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