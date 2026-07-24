Ultimissime Inter LIVE | le parole di Darmian priorità Romero

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 24 LUGLIO Inter, Fabrizio Romano rilancia: Romero è la priorità assoluta per la difesa. I nerazzurri hanno già avviato i contatti con Tottenham e entourage del centrale argentino Romero: il mercato passa prima da lui, poi arriverà il nuovo esterno Darmian si racconta: «L’Inter mi ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Internews24.com

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