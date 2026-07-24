Ultimissime Inter LIVE | le parole di Darmian priorità Romero
Darmian ha parlato in diretta, sottolineando la priorità di Romero. La squadra nerazzurra resta concentrata sulle prossime partite, mentre si attendono sviluppi su alcune trattative di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle operazioni in corso. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente sulle ultime novità.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 24 LUGLIO Inter, Fabrizio Romano rilancia: Romero è la priorità assoluta per la difesa. I nerazzurri hanno già avviato i contatti con Tottenham e entourage del centrale argentino Romero: il mercato passa prima da lui, poi arriverà il nuovo esterno Darmian si racconta: «L’Inter mi ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Internews24.com
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