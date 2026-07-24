Ultimissime Inter LIVE | le parole di Darmian priorità Romero

Da internews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Darmian ha parlato in diretta, sottolineando la priorità di Romero. La squadra nerazzurra resta concentrata sulle prossime partite, mentre si attendono sviluppi su alcune trattative di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle operazioni in corso. La redazione di Inter News 24 aggiorna costantemente sulle ultime novità.

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