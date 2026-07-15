Ultimissime Inter LIVE | Spence resta un nome per l’Inter per Romero servono 50 milioni

Spence rimane un possibile acquisto per l’Inter, mentre per Romero sono richiesti 50 milioni di euro. Queste sono le ultime notizie in tempo reale sulla squadra nerazzurra, aggiornate dalla redazione di Inter News 24. Le fonti confermano che il nome di Spence è ancora in corsa, mentre la trattativa per Romero si concentra sulla cifra richiesta. Nessun altro dettaglio sui tempi o sulle modalità delle trattative.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 15 LUGLIO Spence un nome per l’Inter, il Mondiale fa alzare il prezzo: il Tottenham vuole monetizzare. Spence resta uno dei nomi per la fascia destra dell’Inter. Il Tottenham vuole monetizzare dalla sua cessione Romero accostato all’Inter, valutato 50 milioni di euro: un’operazione a dir poco complessa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Temi più discussi: Inter, nei discorsi per Spence spunta Romero. A centrocampo il pallino Kovacic; Bivio Inter: Spence o Doué sulla fascia destra; Chi è Djed Spence, jolly nel mirino dell'Inter: i sei mesi al Genoa, il Tottenham, i Mondiali, i rimproveri virali di Tuchel; Inter, adesso Pavard può anche restare. Le ultime su Curtis Jones.

Inter al bivio e disposta al sacrificio: Doué o SpenceDopo gli stop per Palestra e Khalaili è ancora caccia all’esterno: la dirigenza è al lavoro con Strasburgo e Tottenham. Proposti Stones e Romero ... corrieredellosport.it

Spence, dal mancato riscatto del Genoa a un prezzo triplicato. Ecco perché l'Inter l'ha messo nel mirinoL'Inter vuole l'inglese per sistemare la fascia destra: in rossoblù era partito come vice di Sabelli, ma col tempo si è poi garantito un buon minutaggio. Similitudini e differenze rispetto a Dumfries ... msn.com