Ultimissime Inter LIVE | le parole di Chivu e Bisseck

Le parole di Chivu e Bisseck sono state le ultime dichiarazioni pubbliche in casa nerazzurra. La redazione di Inter News 24 riporta tutte le notizie in tempo reale, con aggiornamenti sulle questioni più recenti della squadra. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito, e le comunicazioni si concentrano esclusivamente su dichiarazioni ufficiali e fatti recenti. La cronaca si mantiene fedele ai fatti, senza commenti o analisi.

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Sassuolo-Inter, le parole di Chivu a Sky Sport | Serie A

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