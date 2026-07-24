Ultimissime Inter LIVE | dalle parole di Darmian al pressing nerazzurro per Romero

Dalle dichiarazioni di un calciatore alla pressione dell’Inter per un difensore. Sono queste le principali notizie del giorno riguardanti la squadra nerazzurra, aggiornate in tempo reale dalla redazione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 24 LUGLIO Romero balza in cima alla lista dell’Inter: l’arrivo dell’agente a Milano alimenta le speranze. Il difensore argentino Romero è il primo obiettivo per la nuova difesa di Chivu: l’agente del centrale è arrivato a Milano Inter, Fabrizio Romano rilancia: Romero è la priorità assoluta per la difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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