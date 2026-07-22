Ultimissime Inter LIVE | Contatti con il Tottenham per Romero Stankovic può restare in nerazzurro

Da internews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tottenham ha avviato i contatti con il difensore dell’Inter, Romero, per un possibile trasferimento. Nel frattempo, si valuta la possibilità che l’allenatore possa rimanere sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. Restano aggiornamenti in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

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