Ultimissime Inter LIVE | Contatti con il Tottenham per Romero Stankovic può restare in nerazzurro

Notizia in breve

Il Tottenham ha avviato i contatti con il difensore dell’Inter, Romero, per un possibile trasferimento. Nel frattempo, si valuta la possibilità che l’allenatore possa rimanere sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. Restano aggiornamenti in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.