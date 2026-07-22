Ultimissime Inter LIVE | Contatti con il Tottenham per Romero Stankovic può restare in nerazzurro
Il Tottenham ha avviato i contatti con il difensore dell’Inter, Romero, per un possibile trasferimento. Nel frattempo, si valuta la possibilità che l’allenatore possa rimanere sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione. Le trattative sono in corso e non sono stati ancora definiti i dettagli. Restano aggiornamenti in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 22 LUGLIO Stankovic benedetto da Chivu? L’Inter pensa alla sua permanenza e il ritiro porta novità tattiche. Stankovic convince tutti dal ritiro nerazzurro. L’Inter pensa alla permanenza del giovane centrocampista: ecco tutti i dettagli Romero nel mirino dell’Inter: i nerazzurri si giocano la carta Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com
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